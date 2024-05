Ministro da Educação participa na sessão comemorativa do Dia da Universidade da Madeira

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e a Secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva, vão marcar presença no Dia da Universidade da Madeira, que se assinala a 6 de Maio. O programa tem início pelas 9h30, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O já tradicional Cortejo Académico abre o evento, seguindo-se a entrega de medalhas aos funcionários que completam 25 anos ao serviço da UMa.

A sessão contará com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do presidente da Associação Académica, Ricardo Bonifácio; e do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A intervenção de encerramento ficará a cargo do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes