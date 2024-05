Alunos da UMa querem fim das propinas e pretendem ser ouvidos nas decisões

Ricardo Freitas Bonifácio não foi brando nas críticas aos governantes, de cá e de lá, à reitoria e aos gestores da Universidade da Madeira (UMa) e não se poupou a esforços nas reivindicações para maior envolvimento dos alunos nas tomadas de decisão que implicam o futuro da instituição, a qualidade do ensino e o apoio da Acção Social.

O presidente da Associação Académica da UMa voltou a pedir o fim das propinas, que entende serem “um entrave no acesso e na frequência do ensino superior”, sustentando que o mesmo não se faz sem financiamento, pediu atenção aos apoios sociais facultados aos estudantes, bem como alertou para o peso financeiro que a UMa terá de suportar com as obras que decorrem actualmente para aumento do número de camas das residências universitárias.

“Se no quadro do Plano Nacional para o Alojamento temos três obras previstas, como herança ficará na verdade o peso financeiro para o funcionamento e manutenção destas três importantes obras, que perante o quadro orçamental atual será incomportável. Os sistemas de acção social não vivem ou sobrevivem com as atuais dotações, seja em Lisboa ou no Funchal. Com a sua missão social, as suas receitas no campo da alimentação e do alojamento não permitem a sua viabilidade para sustentar, por obrigação legal, um sistema que não é viável sem a compensação adequada do Estado. No quadro da acção social, falarmos da sua missão no desporto, na cultura e na saúde é estarmos calados pois, se no alojamento e na alimentação não há possibilidade de funcionamento adequado, os outros campos são inexistentes”, sustentou, focando as lacunas que precisam ser superadas.

O representante da classe estudantil salientou que “a UMa deve ser uma escolha, principalmente, pela qualidade dos seus cursos e dos seus professores e investigadores”. Não esquecendo o aumento do número de alunos no presente ano lectivo, Bonifácio focou a diminuído do número de alunos inscritos em mestrados e doutoramentos, aproveitando, de caminho, para questionar o que tem feito a Universidade para perceber as causas desse problema e que medidas têm sido colocadas no terreno para o corrigir. No âmbito dessas acções, pede o presidente da Associação Académica, têm de ser ouvidos os alunos.

Quando, onde e como a UMa tem discutido estes problemas? Como fixar os estudantes de licenciatura nos nossos mestrados e doutoramentos e também atrair outros? Os dados têm sido difíceis de obter e a sua discussão ampla não tem acontecido. Senhoras e senhores professores, sejam exigentes com os nossos dirigentes. Nem tudo se resolve com dinheiro, não deixemos que a falta de orçamento seja a única justificação para as áreas em que estamos a falhar. Ricardo Bonifácio, presidente da Associação de Estudantes da Universidade da Madeira

Mas a UMa não se faz sem professores, por isso, Ricardo Bonifácio fez questão de apontar, também, a precariedade que existe em alguns vínculos da instituição com os docentes, bem como com investigadores e bolseiros.

"A classe docente está precária. Vários dos vossos colegas da UMa não têm segurança e proteção laboral, perspectivas de carreira e, tal como vocês, estão mergulhados em burocracia, divididos entre a componente letiva e de investigação. Pressionados pela necessidade feroz de financiamento, de avaliações, de publicar com impacto para garantir pontuações e pagar às editoras que, mundialmente, fazem um negócio milionário que tem ditado, em muitos casos, o rumo da investigação", disse.

Manifestação silenciosa acha a atenção para “reivindicações prementes”

No pátio do Colégio dos Jesuítas, cerca de duas dezenas de estudantes da Universidade da Madeira aproveitaram a sessão solene comemorativa dos 36 anos da instituição para se manifestarem silenciosamente, empunhando cartazes, com o que dizem ser “reivindicações prementes” para o bom funcionamento do ensino superior.

Ricardo Bonifácio explicou aos jornalistas os objectivos desta manifestação, que despertou a atenção do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, tendo o próprio conversado com alguns dos manifestantes. Na base dos problemas apontados está a falta de dinheiro da instituição, que leva a que sejam descurados alguns aspectos que implicam, directamente, com a vida dos estudantes.

“A Universidade da Madeira continua, ano após ano, a ser prejudicada no seu financiamento pela sua insularidade e ultraperiferia. Sem um financiamento adequado e da qualidade que a Universidade da Madeira merece, não consegue se desenvolver, não consegue funcionar em plenitude, e, depois, os estudantes saem prejudicados, quando nem quase condições têm para estarem a estudar e no seu processo de aprendizagem”, reforçou o representante dos alunos.