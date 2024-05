Universidade da Madeira pede reforço de 30% do seu orçamento

O reitor da Universidade da Madeira (UMa)aproveitou a sessão comemorativa do dia da universidade, que conta com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, para voltar a pedir o reforço de financiamento para a instituição, aspecto que considera fundamental com vista a uma planificação a longo prazo.

Sílvio Fernandes manifestou, também, a vontade de internacionalizar ainda mais a UMa, focando-se em áreas estratégias, como o mar, o turismo ou da saúde, não descurando as áreas que fazem actualmente a instituição. "A Universidade da Madeira é maior do que a Madeira", afirmou, não deixando de reivindicar mais dinheiro para que dar seguimento aos objectivos traçados. Esse é, na verdade, um aspecto que "está sempre na ordem do dia", reforçou. A majoração de 10% do seu orçamento conseguida em Dezembro não responde às necessidades, nem à "previsibilidade" desejada, sendo a meta colocada nos 30%.

"Nós queremos que haja um financiamento que seja sustentado, seguro e que possa fazer com que a gestão da casa seja criteriosa e a longo prazo", apontou Sílvio Fernandes.

Lembrando que a universidade teve, no ano presente, o mais número de alunos de sempre, o reitor não esqueceu as realizações, onde colocou os vários projectos científicos a que se têm dedicado as várias unidades.

Entre as novidades previstas, o reitor destacou o alargamento dos cursos a novas áreas, colocando a tónica no contrato celebrado com o Governo Regional com vista à formação de professores, nas áreas já ministradas na UMa e onde se verifica a falta de professores nas escolas da Região.