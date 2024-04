Porto do Funchal recebe hoje três escalas, duas delas inaugurais

O Porto do Funchal recebe esta terça-feira, 23 de Abril, três navios de cruzeiros, dois deles em escala inaugural. Os paquetes movimentam 9.253 pessoas, das quais mais de 6.400 são turistas.

Atracados estão já o Sky Princess e o Celebrity Ascent, sendo que o terceiro, o Exploris One está previsto chegar pelas 20 horas.

Pela primeira vez no Porto do Funchal estão o Celebrity Ascent e o Exploris One. O Celebrity Ascent fez a sua viagem inaugural na Madeira a 29 de Novembro de 2023, desde então esteve a operar cruzeiros para as Caraíbas e vai agora posicionar-se no Mediterrâneo para uma série de cruzeiros com saída de Roma e Barcelona.

No cruzeiro de 13 noites, iniciado em Fort Lauderdale a 14 de Abril, o navio traz a bordo, 3.108 passageiros e 1.393 tripulantes. Fica na Madeira 9 horas, partidno pelas 18h30, seguindo depois para Málaga e Barcelona, onde termina a viagem no próximo dia 27.

O Sky Princess, proveniente de Tenerife, traz a bordo 3.275 passageiros e 1.346 tripulantes, faz uma escala de 12 horas no Porto do Funchal e segue depois para Southampton.

O Exploris One, que chega logo à noite, viaja com 37 passageiros e 94 tripulantes a bordo. Vem de La Palma para pernoitar no Funchal e partir pelas 14 horas de amanhã, com destino a Ponta Delgada, nos Açores.

Em fundeadouro está também o mega-iate Rio, que está a fazer uma escala de 217 horas na Madeira. Chegou na tarde de ontem, de Gibraltar, com 12 tripulantes. Sai no primeiro dia de Maio com destino ao Porto Santo.