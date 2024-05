"Governantes viram a cara às dificuldades das pessoas", diz Herlanda Amado

A candidatura da CDU realizou, hoje, uma iniciativa política sobre os lugares esquecidos pelos governantes.

No alto do Curral Velho, na freguesia de Santo António, a porta-voz Herlanda Amado afirmou que, "em lugares como este, onde vive tanta gente os governantes viram a cara às dificuldades das pessoas".

"Em lugares como este o investimento público mais elementar não é garantido. O saneamento básico, acessibilidades que garantam o transporte público ou as tão necessárias bolsas de estacionamento", disse.

"Nestas zonas ultraperiféricas, à margem dos interesses do poder económico instalado no Funchal e na Região, nem as migalhas do desenvolvimento aqui chegam. São várias as localidades no Funchal, em Santa Cruz ou Câmara de Lobos, onde vivem pessoas nas ultraperiferias, desprezadas pelos governantes", acrescentou.

Herlanda Amado afirmou ainda que, "embora o Governo Regional disponha de verbas e afirme que existe dinheiro para o investimento nestas localidades, a verdade é que os governantes nem conseguem construir um simples estacionamento público onde vive o povo das zonas altas, agravando ainda mais desigualdades territoriais e as injustiças sociais".

Os governantes nem cá põe, os pés por vergonha". Herlanda Amado

"Basta de injustiças. Basta de humilhar o povo que reivindica por direitos. Basta de governantes mentirosos, que só se lembram destas localidades quando se aproximam as eleições. Aos milhares de pessoas que vivem nestas zonas a CDU reafirma que, para que as populações tenham direito a ter direitos e finalmente tenham voz, só reforçando a CDU no Parlamento Regional, para que os seus direitos sejam defendidos", concluiu.