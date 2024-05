ARAE retira do mercado 'Chá Matcha' devido a elevado teor de alumínio

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) informa que retirou do mercado o 'Chá Matcha' em pó da marca 'Shan Wai Shan', devido a teor demasiado elevado de alumínio.

A entidade informa que a retirada deu-se na sequência de um alerta RASF (Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais) e, por isso, em conformidade com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece os princípios e normas gerais da legislação alimentar, a ARAE "recomenda que os consumidores que adquiriram o 'Chá Matcha' do lote NL02-230630 não o consumam e o devolvam ao ponto de venda onde foi adquirido".