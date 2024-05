Fortes chuvas levam a resgates na água e encerramento de escolas no Texas

A região de Houston foi atingida novamente por forte tempestades na sexta-feira, que ampliaram as já perigosas inundações no Estado norte-americano do Texas, que levou a resgates na água e ao encerramento de escolas.

As autoridades daquele Estado redobraram as instruções para a saída das casas para os residentes em áreas baixas, alertando que o pior ainda está por acontecer, noticiou a agência Associated Press (AP).

A juíza Lina Hidalgo, a principal autoridade eleita do condado de Harris, o terceiro maior dos EUA, frisou que esta não é uma "típica inundação de um rio", descrevendo o aumento da água como catastrófico.

Já foram realizados pelo menos duas dezenas de resgates aquáticos no condado, além da retirada de 30 animais de estimação para um local seguro.

As escolas que estavam no caminho das inundações cancelaram as aulas e as estradas ficaram congestionadas enquanto as autoridades fechavam as rodovias inundadas.

Durante semanas, chuvas torrenciais no Texas e em partes da Luisiana encheram reservatórios e saturaram o solo.

As enchentes submergiram parcialmente carros e estradas esta semana em partes do sudeste do Texas, a norte de Houston, onde as águas atingiram os telhados de algumas casas.

Na comunidade rural de Pastor, Gilroy Fernandes realçou que teve cerca de uma hora para sair de casa, juntamente com a mulher, após uma ordem obrigatória.

No condado de Montgomery, o juiz Mark Keough sublinhou que ocorreram mais resgates devido à subida das águas do que é capaz de contar.

"Estimamos que tivemos algumas centenas de resgates de casas ou veículos", apontou Keough.

No condado de Polk, localizado a cerca de 160 quilómetros a nordeste de Houston, as autoridades realizaram mais de 100 resgates aquáticos nos últimos dias, frisou Courtney Comstock, coordenadora de gestão de emergências do condado de Polk.

As autoridades de Houston não relataram até agora nenhuma morte ou ferimento.

A cidade com mais de 2 milhões de habitantes é uma das áreas metropolitanas mais propensas a inundações dos EUA e tem uma longa experiência em lidar com condições climáticas devastadoras.

O furacão Harvey em 2017 'despejou' chuvas históricas na região, inundando milhares de casas e resultando em mais de 60.000 resgates pelos socorristas em todo o condado de Harris.