Pelo menos 66 mortos na Tanzânia em abril devido às fortes chuvas

Pelo menos 66 pessoas morreram na Tanzânia em abril devido às fortes chuvas e inundações intensificadas pelo fenómeno meteorológico El Niño, anunciaram hoje as autoridades.

"Dezassete distritos de Rufiji e Kibiti (leste) foram afetados. Temos seis campos de alojamento temporário com 2.883 pessoas", disse o porta-voz do Governo tanzaniano, Mobhare Matinyi, em declarações à agência espanhola EFE.

Neste país, as inundações afetaram mais de 125.600 pessoas e destruíram muitas culturas.

As autoridades tanzanianas já tinham anunciado, no dia 14, a morte de pelo menos 58 pessoas este mês.

O porta-voz da polícia tanzaniana, David Msime, disse à EFE que o aumento do número de mortes ocorreu no final da semana passada.

Além disso, as inundações alastraram a novas regiões no norte e noroeste do país, incluindo Mwanza, Simiyu e Arusha.

Desde outubro passado, as fortes chuvas na África Oriental causaram centenas de mortes nos países vizinhos Quénia, Somália e Etiópia, de acordo com a ONU e os governos desses países.

Em dezembro passado, pelo menos 88 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terras provocados pelo El Niño no norte da Tanzânia, divulgou na altura o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

O El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica provocada por um aumento da temperatura do Oceano Pacífico.