St. Juste titular no Sporting e Zé Pedro faz de Pepe no FC Porto

O defesa neerlandês Jeremiah St. Juste vai ser hoje titular no Sporting, na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao FC Porto, no qual Zé Pedro vai substituir o capitão Pepe, lesionado.

Sem Antonio Adán e Franco Israel, lesionados, a baliza do Sporting ficou entregue ao jovem Diogo Pinto, que terá à sua frente o trio de centrais, composto pelo capitão Sebastian Coates, Gonçalo Inácio e St. Juste, com as alas entregues a Geny Catamo e Nuno Santos.

No meio-campo vai estar a dupla habitual, Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, com o ataque entregue a Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, o melhor marcador do campeonato.

Ao contrário do que aconteceu nas duas anteriores finais, ganhas pelos 'dragões', o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apostou no guarda-redes titular em grande parte da temporada, com Diogo Costa a assumir a baliza.

João Mário ocupa a lateral direita da defesa, do lado contrário a Wendell, com Zé Pedro a fazer o lugar de Pepe, lesionado, no centro da defesa, juntamente com Otávio.

Do meio-campo para a frente, Sérgio Conceição não apresentou qualquer surpresa, com Alan Varela e Nico González na zona central, e Francisco Conceição, Pepê e Galeno no apoio ao ponta de lança Evanilson.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17:15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.