Museu Etnográfico da Madeira recebe 'Semana das Expressões 2024'

Cumprindo com os seus objetivos educacionais, sociais e culturais, o Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, recebe, uma vez mais a 'Semana das Expressões', uma parceria estabelecida, anualmente, com a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA). A iniciativa decorre entre os dias 28 de maio e 15 de junho.

Em nota à imprensa, a tutela informa que este evento tem como objetivos estreitar as relações museu/escola/comunidade, sensibilizar os jovens para as artes e contribuir para a sua autoestima.

"Trata-se de uma exposição coletiva, de trabalhos executados ao longo do ano letivo 2023/2024, pelos alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava e Campanário), orientados pelos docentes dos grupos disciplinares de Educação Visual e Tecnológica, do 2º ciclo, e Artes Visuais, do Terceiro Ciclo e Secundário, e que ficará patente na sala de exposições do MEM", refere.

Ao longo do evento irão decorrer workshops de expressão plástica e espetáculos musicais, que serão apresentados pelo Grupo “Vozes da Nossa Escola”, pelo Grupo de Danças da EBSPMA, pelo Coro da Universidade Sénior da Ribeira Brava e pelos alunos do Curso de Instrumentista de Jazz, do Conservatório Escola de Artes, Eng. Luís Peter Clode.