Banco Alimentar da Madeira com recolha de alimentos este domingo

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira promove, este Domingo, 2 de Junho, mais uma campanha de recolha de produtos nas cadeias de supermercado do Pingo Doce da Região Autónoma da Madeira.

Paralelamente, os cidadãos podem ainda contribuir para as campanhas, participando na Campanha 'Ajuda Vale', com a aquisição de vales de produtos nas caixas dos supermercados, e/ou através da Campanha Online, fazendo o seu donativo no sítio: www.alimentestaideia.pt

"A sua ajuda pode ser o que ainda falta à mesa de uma família", sublinha Fátima Aveiro, presidente do Banco Alimentar da Madeira.