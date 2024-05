Banco Alimentar recolhe 28 toneladas de alimentos

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira recolheu, na campanha que decorreu este fim-de-semana nos supermercados da madeira, 28.160 quilos de produtos alimentares, que serão distribuídos nos próximos meses a pessoas comprovadamente carenciadas, através de instituições parceiras.

"Este resultado superou o do período homólogo de 2023, em 21,8%, bem como o da última campanha realizada, em Dezembro do ano passado, em 2,1%", dá conta o Banco Alimentar da Madeira em nota enviada à comunicação social, acrescentando que pese embora as dificuldades económicas "ainda subsistem, a resposta dos madeirenses revelou o habitual sentido de generosidade".

A concluir, a instituição agradece os donativos, assim como a todos os voluntários que auxiliaram nesta campanha.

O nosso Muito Obrigado aos cidadãos que contribuíram com o seu donativo, e a todos os voluntários que, um pouco por toda a ilha, ajudaram a levar a cabo mais esta operação solidária. Banco Alimentar da Madeira

Até ao dia 2 de Junho decorre a campanha 'Vale Ajuda', com a aquisição de vales de produtos nas caixas dos supermercados Continente e Pingo Doce, e através da Campanha Online, fazendo o seu donativo nem www.alimentestaideia.pt .