DIÁRIO distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia

O DIÁRIO de Notícias da Madeira foi distinguido, esta manhã, na edição de 2024 dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia, que também distinguiram outas entidades regionais.

"Por todo o trabalho de cobertura jornalística na área cultural e museológica", o DIÁRIO conquistou o prémio na categoria de 'Trabalho Jornalístico/Media', que também distinguiu a RTP2, a Sul Informação - Notícias do Algarve Baixo Alentejo e a VITEC Azores TV.

Ver Galeria

A par deste reconhecimento, foram atribuídos outros prémios para a Madeira, como foram os exemplos de dois projectos desenvolvidos pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A obra de Reabilitação e Restauro do Convento de Santa Clara recebeu o prémio APOM na categoria de 'Salvaguarda, Reabilitação e Restauro'.

O Convento de Santa Clara, reabriu ao público a 18 de Maio de 2023, depois de uma campanha de reabilitação e restauro projectada e coordenada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, que contou com a parceria do Laboratório José de Figueiredo e do Museu Nacional do Azulejo.

A complexa e cuidada intervenção global nas áreas visitáveis foi possível com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) – Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Madeira 14-20), e teve um custo total elegível de quase 3 milhões de euros, ficando cerca de 2 milhões a cargo do FEDER. Beneficiou o convento de conservação e restauro do seu património artístico, móvel (pinturas, esculturas, azulejos, ourivesaria) e integrado (talha dourada e tapetes de azulejos), como uma escavação arqueológica nos poços-cisterna. Sendo então lançado um guia e desdobrável / folheto (bilingues).

O Convento de Santa Clara, incluindo a sua igreja, está classificado como Monumento Nacional, desde 1940. Foi o Papa Sixto IV quem autorizou a construção deste convento, em 1476, mas as obras só começaram em 1492. A igreja e o Convento de Santa Clara sofreram alterações significativas, ao longo dos séculos, mas subsiste ainda significativo património do final do século XV e do século XVI. O grande espólio patrimonial centra-se nas obras dos séculos XVII e XVIII, também de oficinas estrangeiras, nacionais e regionais, que expressam as condições económicas dos comitentes, assim como o gosto vigente da sociedade madeirense de então.

Por seu turno, o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, através do projecto 'Livro Sem Pontos', recebeu uma menção honrosa na categoria de 'Projecto de Educação e Mediação Cultural'.

'Livro sem pontos', foi dinamizado por uma equipa pedagógica de 6 elementos e teve como base de trabalho a exposição 'Como uma ilha sobre o mar: Lourdes Castro', que mostrou transversalmente a vida e obra da artista. Na mediação pedagógica desta exposição, foi apresentado um conjunto variado de acções de cariz pedagógico. Foi objectivo do MUDAS.Museu, motivar, aproximar e envolver a comunidade numa partilha dinâmica de conhecimentos e experiências criactivas, no âmbito da arte contemporânea. Assim, foi promovida a reflexão e a troca de experiências, através de estratégias pedagógicas que visaram sensibilizar para as questões centrais da sociedade actual. As visitas orientadas e temáticas exploraram várias vertentes da vida da artista, exercícios performativos, oficinas temáticas que exploraram o desenho, pintura, gravura, cianotipia, cerâmica, aplicação de vidrados, entre outros.

Este projecto colaborativo com a associação 'Dançando com a Diferença', uma companhia profissional que tem como missão “promover a Inclusão Social e Cultural através da Dança Inclusiva”, apresentou um conjunto de actividades que abordaram as temáticas e os processos criativos da artista e, ao mesmo tempo, procurou estimular a criatividade, a literacia e a partilha intergeracional e multicultural dos visitantes. Está prevista uma edição, física ou digital, do 'Livro sem pontos'.

Este projecto de mediação integrou paralelamente um Congresso de Arte Contemporânea evocativo da vida e obra da artista 'In memoriam: Lourdes Castro'.

Igualmente, o investigador madeirense Manuel Biscoito, conservador do Museu de História Natural do Funchal e presidente da Associação dos Amigos do Museu Quinta das Cruzes, também recebeu um prémio na categoria de 'Conferência'.

Para o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estas distinções, de que a Região está hoje a ser merecedora, devem orgulhar “não apenas para o sector cultural, mas todos os madeirenses e porto-santenses”. O governante sublinha que os prémios são um “reconhecimento daquilo que se faz de bom na Região em prol da Cultura e do Património”, seja da responsabilidade das entidades públicas, seja de outras entidades, como é o caso da Comunicação Social que tem um papel importante da divulgação de tudo o que é feito nesta área.

“Estes prémios são uma recompensa por todo o trabalho realizado e um incentivo a mais projetos e iniciativas”, diz ainda Eduardo Jesus, felicitando todos os premiados de hoje.