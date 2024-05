DIÁRIO difunde jornada eleitoral em sete meios complementares

O DIÁRIO e todos os meios do grupo média a que pertence voltam a garantir este domingo, 26 de Maio, uma importante cobertura jornalística da noite eleitoral, assente na junção de plataformas em que a informação se complementa.

‘Eleições Regionais 2024’ será uma emissão transmitida em directo a partir do estúdio da produtora madeirense ‘100 pressão’, com difusão de base televisiva entre as 19 e as 24 horas, difundida no canal 79 da Meo, e em simultâneo com as rádios TSF-Madeira e Praia, com a plataforma digital dnoticias.pt e com a tvmadeira.com, bem como com as redes sociais do DIÁRIO e da TSF e com o Youtube.

A emissão multimédia conduzida pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira terá três painéis de análise distintos ao longo da noite eleitoral: um painel de antevisão mas já com as primeiras tendências eleitorais; outro de comentário aos resultados e seus efeitos imediatos na política regional; e ainda um virado para a análise das implicações políticas, económicas e sociais das decisões expressas nas urnas pelos madeirenses.

Nove comentadores analisam resultados e consequências em três painéis distintos

No primeiro painel, entre as 19 horas e as 20h30, participam Sara Madalena, advogada e habitual comentadora na TSF-Madeira no programa ‘O descanso das abelhas’; André Barreto, gestor e também comentador radiofónico no ‘Fecho de contas’; e ainda Bruno Melim, líder da JSD-M e candidato a deputado do PSD-M.

Segue-se até às 22h30 o segundo painel que conta com a social-democrata Sara André, com o economista Paulo Pereira e com o professor Joaquim Sousa, ambos habituais comentadores TSF.

A partir das 22h30, entra em acção o terceiro painel composto pela antiga eurodeputada socialista Liliana Rodrigues, pelo deputado na Assembleia da República e também membro do ‘Debate da Semana’ na TSF, Pedro Coelho e ainda pelo dentista Pedro Nunes.

Terá ainda uma zona de resultados, de informações diversas e de radar às redes sociais, gerida pelo jornalista Rúben Santos e reportagens no exterior, sobretudo nas sedes das candidaturas do PSD, com o jornalista Jorge Freitas Sousa, e do PS, com a jornalista Sofia Carraca Teixeira.

A noite eleitoral, que fecha em termos de emissão televisiva com uma surpresa editorial, terá informação complementar no dnoticias.pt durante a madrugada, plataforma que desde as 8 horas da manhã partilhará reportagens de toda a Região e resultados em tempo real após as 19 horas. Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 350 mil seguidores do DIÁRIO.

Durante o dia, a TSF-Madeira vai dedicar vários espaços informativos às eleições, a partir das 10 horas, com a possibilidade de directos a qualquer instante e fora do espaço dos noticiários, marcados para as 10h, 14h e 16h30. Sempre que haja informação relevante surgem em antena os jornalistas Rúben Santos, Orlando Drumond, Victor Hugo e Gonçalo Maia que também passam na emissão da rádio Praia. Às 19 horas arranca o especial ‘Eleições Regionais 2024’, em simultâneo com a emissão televisiva.

O projecto com dinâmica multimédia envolve cerca de 50 profissionais das áreas Editorial, Marketing, Comercial e Técnica da nossa empresa e da TV Madeira, desde jornalistas a designers, produtores, comerciais, gestores, técnicos e comentadores.

Veja o vídeo promocional da jornada eleitoral multimédia