Manuel Brito, Carlos Rodrigues e Madalena Nunes no júri do Prémio Emanuel Rodrigues

O médico Manuel Brito será o presidente do júri da edição de 2024 do Prémio Emanuel Rodrigues, que será ainda composto pelo deputado Carlos Rodrigues e pela professora Madalena Nunes. Esta será a 4.ª edição do prémio da Assembleia Legislativa da Madeira que visa distinguir cidadãos que a título individual ou colectivo, tenham efectuado trabalhos, designadamente, no âmbito académico, literário, histórico, científico, artístico ou jornalístico, que valorizem e relevem a importância da Autonomia e da identidade regional.

"O galardão toma por base propostas fundamentadas, apresentadas por um leque de entidades variadas, regulamentarmente elencadas, que incluem o Governo Regional, a Universidade da Madeira, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Promoção da Madeira, a Delegação Regional da Madeira da Sociedade Portuguesa de Autores e a Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, cabendo ao Júri fazer a respetiva seleção", indica nota à imprensa.

O prémio tem um valor monetário de 5 mil euros, que será entregue em cerimónia pública, a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira, acompanhado de certificado próprio, a atribuir por ocasião do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, celebrado a 19 de Julho.