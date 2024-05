Trânsito com incidentes a sul, piso molhado a norte

Trânsito relativamente calmo até cerca das 8h30, mas nos últimos minutos há mais movimento de viaturas e algum congestionamento na Via Rápida, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da subida do Caniço, nó da Cancela e Boa Nova.

Foto Google Maps

De resto, para já há um sinal de alerta de incidente na estrada, na zona de Câmara de Lobos, igualmente na Via Rápida, junto à Ponte do Vigário. A dupla fila de trânsito já se forma e poderá mesmo tratar-se de um acidente.

mas se está a norte ou vai para lá, saiba que as estradas estão com piso molhado, nomeadamente São Vicente e Santana, uma vez que o dia amanheceu chuvoso.