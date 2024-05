Portugal supera a Polónia e está nas 'meias' do Europeu de sub-17

Portugal apurou-se hoje para as meias-finais do Europeu de sub-17 de futebol, a decorrer no Chipre, com um justo triunfo por 2-1 sobre a Polónia, numa partida em que a vitória da seleção lusa devia ter sido mais dilatada.

No Estádio Antonis Papadopoulos, em Larnaca, Eduardo Felicíssimo, aos cinco minutos, e Rodrigo Mora, aos 59, fizeram os tentos da equipa de João Santos, com Michael Izunwanne, pelo meio, aos 34, a dar ainda esperança aos polacos.

Após o desaire com a França (2-1) na despedida do Grupo D, Portugal regressou aos triunfos e tem lugar marcado nas meias-finais, em que vai defrontar a Sérvia, em 02 de junho.

A única má noticia do dia para a seleção lusa é a ausência de Geovany Quenda no duelo com os sérvios, devido a castigo, após ter recebido um cartão amarelo perante a Polónia.

Ainda o jogo estava no início e já Portugal vencia com um belo golo de Eduardo Felicíssimo, que atirou com sucesso de fora da área, deixando a equipa de João Santos com o controlo de partida, mas sem conseguir aumentar a diferença no marcador.

Já depois de duas oportunidades de Eduardo Fernandes e uma de Gabriel Silva, a Polónia subitamente reentrou na disputa pelo apuramento, com Michael Izunwanne a aproveitar o desperdício luso.

Tudo empatado ao intervalo, apesar de várias oportunidades para Portugal, incluindo duas bolas nos 'ferros', mas Rodrigo Mora, aos 59 minutos, consumou o domínio luso, naquele que seria o golo decisivo para a passagem.

Sem necessidade, e com mais oportunidades perdidas até final (Gabriel Silva falhou isolado), Portugal acabou por sofrer a pressão da Polónia, que procurou com força o empate, mas resistiu e marcou encontro com a Sérvia.

Na outra meia-final, a Dinamarca vai defrontar o vencedor do duelo entre Itália e Inglaterra, que fecham ainda hoje os 'quartos'.