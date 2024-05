Portugal ruma ao Europeu sub-17 de futebol com ambição

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 partiu hoje rumo ao Europeu da categoria, que decorre em Chipre, com o objetivo de conquistar a competição e um sentimento de "consciência tranquila".

"Há sempre aquele bocadinho de stress, porque a responsabilidade é enorme, mas como lhes tenho dito e sempre repito, o que temos de fazer é sair do campo com a consciência tranquila, com tudo o que devíamos ter dado. Se vai ser muito ou pouco, ainda estamos longe do que eles são e temos de trabalhar mais", declarou João Santos, selecionador nacional do escalão.

A seleção lusa chega ao Europeu à procura do que seria o seu sétimo título na categoria, com dois conquistados após 2002, já em sub-17, e quatro no Europeu que ocupa o calendário e era para os sub-16.

Portugal conta no currículo com dois títulos de campeão de sub-17, em 2003 e 2016, depois de já ter conquistado outros quatro troféus, em 1989, 1995, 1996 e 2000, quando a competição era ainda limitada a jovens atletas até aos 16 anos, algo que ocorreu até 2001.

O técnico nacional mostrou-se esperançoso em alcançar o título europeu em sub-17 para Portugal, mas garantiu não necessitar de colocar esses sucessos anteriores como inspiração para a atual geração.

"Falo que é possível, mas mais pelo trabalho que eles têm desenvolvido e não pelo que outros fizeram. Foi importante para nós termos sido campeões nesses dois momentos, e em sub-16 nos anos anteriores. Falo-lhes para acreditarem no que temos vindo a fazer, na competência que cada um deles tem e isso é que nos pode levar longe. Tem sido esse o nosso lema até aqui", revelou.

Os jogadores Rodrigo Mora e Geovany Quenda mostraram-se otimistas em contribuir com a experiência competitiva que acumularam a jogar integrados em escalões seniores ao serviço de FC Porto e Sporting, respetivamente.

"Acho que a maturidade ajuda muito e que a intensidade na II Liga, neste caso, ajuda-me muito a pensar. Acho que penso mais rápido e até jogar nos sub-23 é muito melhor, queimar etapas é muito importante numa formação", declarou Rodrigo Mora que, com apenas 17 anos, evoluiu no FC Porto B, que disputa a II Liga de futebol.

Geovany Quenda, que na presente temporada chegou a treinar na equipa principal do Sporting, considera que o seu potencial, associado ao de outros companheiros de equipa com vivências acima do escalão etário, poderá contribuir para a prestação de Portugal no Campeonato da Europa, mas considera importante manter os pés bem assentes na terra. "É sempre bom falar de nós, mas temos de ser humildes e ajudarmos os colegas", assinalou o extremo.

O selecionador João Santos fechou esta quinta-feira a lista final de 20 jogadores que representarão Portugal no Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 20 de maio e 05 de junho. Afonso Vieira, do Vitória de Guimarães, ficou impedido de participar na prova por "motivos físicos", como indicou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

A comitiva lusa realizou um último treino em solo português, na Cidade do Futebol, e viajou para Chipre, local que receberá o torneio, na tarde desta sexta-feira, com chegada marcada para a madrugada de sábado.

Portugal vai defrontar Espanha (21 de maio), Inglaterra (24) e França (27) no Grupo D, com os dois primeiros classificados do agrupamento a ficarem apurados para os quartos de final.