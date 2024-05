Atletas madeirenses qualificados para os europeus de sub-18

Depois de Cristina Neves, também o marchador Afonso Nóbrega (Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra) conseguiu obter marca de qualificação para os Campeonatos da Europa de Sub-18, que se realizarão em Banská Bystrica (Eslováquia) entre 18 e 21 de Julho.

Foi durante as provas extra, que se realizaram paralelamente aos Campeonatos Regionais de Sub-16, que o atleta do Jardim da Serra, orientado por Susana Peixoto, estabeleceu um novo recorde regional da sua categoria e conseguiu obter os mínimos para os Europeus, com o tempo de 23’21″59 (abaixo dos 23’30″00 exigidos).