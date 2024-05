Festival Atlântico regressa ao Mercado Quinhentista

O primeiro dia do Mercado Quinhentista vai contar novamente com um dos espectáculos piromusicais do Festival Atlântico, na baía de Machico.

Realizado pela reconhecida empresa Macedos Pirotecnia, a organização promete assim conjugar música de época com fogo de artifício, que irá rasgar os céus de Machico durante cerca de 20 minutos com muita luz, cor e música pelas 23 horas de sexta-feira sob o tema 'Fogo da Purificação'.

No sábado, dia 8 de Junho, está previsto também um espectáculo pirotécnico denominado 'Fogo Preso' que irá combinar os tradicionais 'bonecos', a 'roda manhosa' e as girândolas, que será realizado pela mesma empresa as 23h30, junto ao Fórum Machico.