Governo disponibiliza estacionamento do Mercado Abastecedor para treinos do 'Supermotos'

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente (SRAA), disponibiliza, a partir de agora, os espaços externos - estacionamentos e áreas circundantes - do Mercado Abastecedor de São Martinho para treino de atletas nas modalidades Supermoto, para a formação de pilotagem para jovens a partir dos 6 anos e aulas práticas para licenças especiais de condução de ciclomotores destinados a jovens de 14 e 15 anos.

O protocolo entre a Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) e a SRAA foi assinado esta terça-feira, no decorrer da visita de vários elementos do Executivo demissionário, entre os quais Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes, à sede desta associação, no Bairro da Nazaré.

O momento serviu, também, para firmar o compromisso dos motociclistas para com o 'Projecto Carbon Offset', através da assinatura de um protocolo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, visando a gestão de um lote na faixa corta-fogo do Funchal e contributo dos motociclistas para a sustentabilidade ambiental da Ilha da Madeira.

Entre as actividades promovidas pela AMM, destaque para o Campeonato Regional de Supermoto, o TT/Moto-rali e provas de Motocross. "As provas do campeonato regional integram, ainda, provas a contar para os campeonatos nacionais nas modalidades de Supermoto e de Motocross", explicam, em comunicado.