PSP detém dois homens na posse de droga e de arma branca no Funchal

Dois homens, com 18 e 38 anos, naturais e residentes no concelho do Funchal, foram detidos pela PSP, pelo crime de tráfico de estupefacientes, sendo-lhes apreendidas uma arma branca, droga e utensílios usados para acondicionar droga.

Ambas as detenções ocorreram em locais diferentes durante o dia de ontem, terça-feira, fruto das acções de patrulhamento levadas a efeito pela Divisão Policial do Funchal, informou o Comando regional da PSP, em comunicado de imprensa.

A primeira detenção ocorreu na Avenida do Colégio Militar, sendo que numa acção de fiscalização de trânsito um homem foi surpreendido na posse de 28 doses de uma substância estupefaciente denominada por haxixe, possuindo também uma arma branca, uma balança de precisão e outros objectos próprios para o uso em situações de tráfico de estupefaciente.

A segunda detenção foi consumada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, na sequência de uma acção de patrulhamento apeado, tendo sido possível proceder à apreensão de 20 doses de uma substância estupefaciente denominada por haxixe.

De acordo com a Polícia, o suspeito é já reincidente na prática de delitos criminais, estando inclusivamente a cumprir a medida de coação de apresentações bissemanais na Esquadra do Funchal pelo crime de roubo.

Os cidadãos em causa foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que irão aguardar o prosseguimento das diligências de investigação em liberdade.