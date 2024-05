Na sequência dos resultados das eleições Regionais 2024, Raquel Coelho, candidata do Partido Trabalhista Português (PTP), expressou "profunda insatisfação" com o desfecho do sufrágio.

Em declarações ao DIÁRIO, a candidata do partido que reuniu 0,90%, o equivalente a 1.222 votos, acusou a população madeirense de "aceitar a corrupção como algo normal e inevitável", o que, segundo a candidata, ficou reflectido nos resultados que premiaram partidos envolvidos em "práticas corruptas".

Acho que fizemos o nosso dever ao alertar a população para os riscos e consequências da corrupção. Contudo, a Madeira entregou-se aos ladrões e aceitou a corrupção como algo normal e inevitável. Estes resultados provam isso, pois não só premiaram o partido responsável pela corrupção, como também os partidos que estavam dispostos a apoiá-la, penalizando o PTP, que sempre combateu essas práticas. Acho que corremos o risco de ter o nosso próprio Isaltino Morais, mas creio que quando os madeirenses se aperceberem já vai ser um pouco tarde Raquel Coelho, candidata do PTP

Além disso, Raque Coelho também prevê possíveis alianças parlamentares que permitam ao PSD manter-se no poder, mencionando especificamente as ligações com o CDS e o PAN. "Acredito que possa haver um acordo de incidência parlamentar para que o PSD possa governar. Não tenho qualquer dúvida de que será esse o desfecho destas eleições", concluiu.