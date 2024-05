Cotação do Brent para entrega em Julho sobe 0,85% para 83,98 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Julho terminou ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 0,85%, para os 83,98 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 71 cêntimos acima dos 83,27 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

Pelo terceiro dia consecutivo, o Brent fechou em alta, a confirmar a tendência ascendente da semana, depois de ter fechado a anterior em 82,79 dólares.

A recente informação macroeconómica proveniente dos EUA e da China consolidaram esta recuperação, apoiada pela desvalorização do dólar e a baixa das reservas petrolíferas norte-americanas.