Presidente do Marítimo promete "vários reforços" até ao início da pré-época

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, prometeu hoje que o clube madeirense, da II Liga de futebol, vai anunciar "vários reforços" até ao início dos trabalhos para a época de 2024/25.

À margem de um evento de apresentação da nova Revista do Marítimo, no centro do Funchal, o líder dos 'verde-rubros' disse que já tem os "jogadores identificados" para reforçar o plantel com vista à próxima temporada, tendo manifestado a "ambição de subir" à I Liga.

O presidente do Marítimo explicou ainda que o avançado José Bica "enviou uma carta" com o intuito de "rescindir unilateralmente", algo que o "clube discorda", sendo que o caso vai agora transitar para as "instâncias legais".

Sobre permanências, Carlos André Gomes confirmou que o Marítimo já exerceu a opção de compra relativa a Lucas Silva, que estava cedido por empréstimo pelo Mirassol, da segunda divisão brasileira, e explicou ainda que o emblema insular espera manter o guarda-redes Amir.

Também presente neste evento, o treinador Fábio Pereira confirmou que é "preciso reforçar todas as posições da equipa", com o objetivo de formar um "plantel muito competitivo" para a "difícil" tarefa de subir de divisão.

O Marítimo inicia os trabalhos para a época de futebol 2024/25 em 01 de julho, numa preparação que deverá incluir um estágio no sul do país, que prevê a realização de jogos particulares com adversários ainda por definir.