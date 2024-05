Prolongado período de candidatura do Pedido Único

O período de candidatura ao Pedido Único 2024, ou seja as ajudas directas aos agricultores, foi prorrogado até dia 14 de Junho, sem penalização. Ainda assim, é possível a apresentação tardia do Pedido Único durante mais sete dias (até dia 21 de Junho, inclusive), com penalização de 1% por dia útil.

As candidaturas poderão ser efectuadas, além dos locais habituais e numa das Salas de Atendimento existentes para o efeito, directamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do IFAP, https://portal.ifap.pt, através de formulário próprio disponível em:

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria Regional do Ambiente refere que além das salas de atendimento permanentes em todos os concelhos da Região onde se destacam os Balcões da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente (Ribeira Brava, Calheta, São Vicente, Santana e Porto Santo), existem também postos temporários nomeadamente, Estreito de Câmara de Lobos, Faial e Porto da Cruz.

Postos de atendimento:

Concelho do Funchal

• Avenida do Mar, n.º 23, 1.º andar

• Rua da Conceição, n.º 101 - A – Direção de Serviços da Ruralidade Concelho de Câmara de Lobos • Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos – de 15 de Abril a 31 de Maio Concelho da Ribeira Brava • Balcão da SRAA/Ribeira Brava – Mercado da Ribeira Brava Concelho da Ponta do Sol • Centro de Abastecimento Hortícola dos Canhas Concelho da Calheta • Balcão da SRAA/Calheta • Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas dos Prazeres (CAPRA) Concelho do Porto Moniz • Centro de Abastecimento Hortícola da Santa (CASA) Concelho de Santana • Balcão da SRAA/Santana • Centro de Desenvolvimento Rural de Santana • Casa do Povo de São Roque do Faial – de 13 de maio a 24 de maio Concelho de Machico • Casa do Povo do Porto da Cruz – de 1 de abril a 31 de maio Concelho de Santa Cruz • Centro de Formação Agrária de Santa Cruz Concelho do Porto Santo • Balcão SRAA/Porto Santo Outras entidades:

• GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.

• ACOESTE – Associação da Costa Oeste

• AAM – Associação de Agricultores da Madeira