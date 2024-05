Liberal fecha a porta mas deixa abertas muitas janelas

Porque o lema da Iniciativa Liberal é ‘Fazer a diferença’ começamos por aí, pelos pontos que unem e separam as duas campanhas, esta e a de Setembro do ano passado para a eleição dos 47 deputados à Assembleia Legislativa da Madeira e naturalmente a formação de governo. A mais significativa entre o cabeça-de-lista Nuno Morna que fez campanha de 2023 e o que por estes dias andou pelas ruas à procura de votos é que na anterior nunca tinha sido eleito e agora conta já com meio ano de experiência como deputado.

A forma de chegar aos eleitores, com muita aposta na rua e nas redes sociais, renovou-se, assim como assentou nas bandeiras do liberalismo já hasteadas anteriormente as mensagens políticas. Desta vez a campanha está a ser feita com a prata da casa, com um núcleo pequeno de militantes assíduos, estando na sombra alguns dos rostos que foram mais marcantes na campanha anterior.

Os meios empenhados são modestos, o empenho neste exercício procura contrariar esta desvantagem em relação aos partidos com maior disponibilidade financeira. Além do trabalho do quarteto liderado por Nuno Morna - que tem nas outras pontas Alícia Teixeira assessora da Representação Parlamentar e número três da lista da IL, Ricardo Sousa, o director da campanha, e Gonçalo Camelo, número dois às regionais de domingo - a direção nacional do partido voltou a mostrar o seu apoio com a vinda à Região de Rui Rocha, o presidente, e de João Cotrim Figueiredo, ex-líder nacional e cabeça-de-lista nacional nas eleições europeias.

Nas mensagens mais marcantes está um não bem destacado a entendimentos tanto com Miguel Albuquerque como com Paulo Cafôfo, os líderes das candidaturas do PSD e PS. De resto, a IL não fecha a porta a viabilizar medidas no parlamento, desde que vão ao encontro das suas linhas e dos projectos que defendem para a Madeira e para os madeirenses.

A IL definiu resumiu nesta campanha os cinco pilares em que assenta a sua proposta para a legislatura: Crescimento económico, com menos impostos e mais poder de compra; Saúde, com menos espera e mais escolha; Educação, com menos facilitismo e mais exigência e mais força às escolas; Habitação, com menos burocracia, menos impostos e mais casas; e Sistema político, com mais autonomia. Mas insistiu também na desburocratização, no apoio a vários grupos, no voto em mobilidade, por exemplo. Outra nota para a crítica directa ao CDS-PP.

“Mudar a página? O que precisamos é de mudar de livro’ apela a Iniciativa Liberal. “Juntos, vamos fazer a diferença. Sem Cafôfos nem Albuquerques”, publicitam.

Na rua, um pormenor desta campanha, no contacto com a população o recurso a um cartaz que num lado tem ‘Sabes quem é a única pessoa capaz de mudar a Madeira?’, e no outro um espelho, que entrega a cada eleitor esse poder, numa valorização do voto individual.

Nos vídeos, este dá a conhecer melhor o cabeça-de-lista e o seu dia-a-dia.