Centro de Saúde de Santo António assinala Mês do Coração

O Centro de Saúde de Santo António está a realizar um conjunto de actividades no âmbito do Mês do Coração, que se assinala este mês de Maio com o objectivo de sensibilizar para a prevenção e para o tratamento das doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais em todas as idades.

Ciente da relevância do tema e de ser sua função alertar a população, o Centro de Saúde de Santo António associou-se à efeméride, centrando as acções nos jovens e idosos, com o objectivo de consciencializar para adopção de estilos de vida saudável.

Nesse sentido, está a ser dinamizado um ciclo de sessões de educação para a saúde, com temáticas ligadas aos factores de risco e ao controlo de parâmetros de saúde.

Até à data, foram realizadas quatro sessões, sobre redução do sal versus risco cardiovascular, risco cardiovascular, obesidade e o risco cardiovascular e risco cardiovascular e regulação emocional.

Está ainda prevista mais uma sessão no dia 28 de Maio, às 15 horas, sobre monitorização da pressão arterial.

Paralelamente, está a decorrer um Concurso de trabalhos alusivos ao mês do coração, em parceria com a Junta de Freguesia de Santo António, destinado às escolas de 1º Ciclo com PE de Santo António (Ladeira, Boliqueime, Tanque e Colégio do Marítimo) para a dinamização de trabalhos sob o tema “Coração Saudável”, através de expressão plástica ou escrita.