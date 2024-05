CDS espera entendimentos que garantam a estabilidade de que a Madeira precisa

Colocando de parte qualquer ansiedade com o panorama político que resultou das Eleições Regionais que ontem tiveram lugar, o líder do CDS/Madeira mostra-se confiante no entendimento entre as diferentes forças partidárias, de modo a ser encontrada uma solução de estabilidade para a Região.

Ao DIÁRIO, após uma manhã de descanso, no rescaldo do sufrágio que garantiu ao CDS a eleição de dois deputados, constituindo, desta forma um grupo parlamentar no parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues garantia não ter sido ainda contactado por qualquer partido com vista a qualquer entendimento. Disse, também, que no final da noite de ontem falou com Miguel Albuquerque, após chamada telefónica deste, com o objectivo único de troca de felicitações pelos resultados conseguidos por ambos os partidos. "Não falámos de qualquer acordo ou endimento", assegurou José Maniel Rodrigues.

“Eu acho que os partidos têm de se entender, para garantir um governo com alguma estabilidade à Madeira e aprovar um orçamento”, disse o presidente dos centristas. Quando à colocação em prática, tal passará por "cedências de todas as partes", referindo-se ao PSD, o partido mais votado, mas também às demais forças político-partidárias que asseguraram, ontem, representação parlamentar.

Ainda assim, nota que esses entendimentos “dependem mais do PSD do que dos outros partidos”, diz José Manuel Rodrigues, nomeadamente “das cedências que o PSD estiver disposto a fazer e do diálogo que pretende ter no parlamento com as forças políticas mais próximas”, vincou.

Quanto à postura dos demais partidos, o líder democrata-cristão reforça que se os demais partidos resolverem entre "no campeonato da irreponsabilidade, podem contar com o CDS para ser o campeão da responsabilidade", referindo-se à postura que o seu partido conta assumir nos próximos tempos, no contexto de um governo minoritário.

Entretanto, já é sabido que a delegação que amanhã será recebida por Ireneu Barreto, às 12 horas, no Palácio de São Lourenço, na audição aos partidos, na sequência das Eleições Regionais de ontem, será composta por José Manuel Rodrigues, na qualidade de presidente da Comissão Política Regional do CDS; por Mário Pereira, enquanto presidente do Conselho Regional do partido; e Ricardo Vieira, presidente do Congresso.