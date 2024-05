Depender da extrema-direita é “indicador preocupante”

“Esta sondagem do DIÁRIO é um indicador preocupante porque permite concluir que vamos ficar dependentes de um acordo à extrema-direita. Eu preferia, obviamente, que a solução governativa e política saída destas eleições fosse uma solução mais ao centro. De qualquer forma, julgo que o CDS se manterá na Assembleia Legislativa e até terá um bom resultado no próximo domingo. O que conta não são as sondagens, são realmente os votos que o povo depositar soberanamente no dia das eleições”.

Esta é a reacção de José Manuel Rodrigues, cabeça-de-lista do CDS-PP à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M. A três dias das eleições antecipadas para a Assembleia Legislativa da Madeira, a sondagem indica que o JPP regista a maior subida e o PS não consegue descolar. CDU e PAN saem do parlamento. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.