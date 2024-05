Marta Temido diz que resultados na Madeira não acrescentam pressão

A cabeça de lista do PS às eleições europeias defendeu hoje que a derrota do PS na Madeira não acrescenta pressão, já que as europeias são o ato eleitoral "mais importante", atendendo ao contexto de guerra.

"Não é uma questão de pressão de dar a primeira vitória ao PS, é mesmo a questão de tornar bem claro qual é o valor próprio destas eleições. Esta é talvez a eleição europeia mais importante e talvez seja uma das eleições mais importantes das nossas vidas, pelo contexto de guerra em território europeu", sustentou Marta Temido.

O PSD/Madeira voltou a vencer no domingo as legislativas regionais sem conseguir, pela terceira vez consecutiva, a maioria absoluta.