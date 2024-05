Cantigas tradicionais em destaque na Escola da Vila do Porto Santo

A Porta 33 vai realizar ao longo desta semana, workshops sobre o tema das cantigas tradicionais.

A iniciativa estará a cargo da cantora portuguesa Cristina Clara conjuntamente com outros docentes do Porto Santo. Ao DIÁRIO, a artista explica que “vão ser uma série de workshops e oficinas feitas em parceria com a Porta 33 na antiga escola da Vila”.

Mariana Camacho, música e cantora do Funchal, também vai participar na iniciativa cujas canções vão ser tradicionais da ilha do Porto Santo.

Cristina Clara adiantou igualmente que vão participar neste vento “o coro infantil da junta de freguesia, o coro da universidade sénior, entre outros grupos”.

O intuito desta iniciativa é dar valor às cantigas e canções tradicionais do local, neste caso do Porto Santo: "É um ponto de partida para depois se criar novos textos, à luz das novas ferramentas que temos hoje”, disse.