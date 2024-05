Liberais descontraídos

Os últimos minutos da campanha da Iniciativa Liberal foram vividos a sofrer com o empate no jogo do Porto-Sporting, antes da noite sofrida do apuramento dos resultados eleitorais. Cerca de 20 militantes juntavam-se pouco antes das 19h00 para a noite de acerto de contas, este ano na Quinta Bela de São Tiago.

No ano passado, nas eleições regionais de Setembro, a Iniciativa Liberal consegui eleger um deputado. Foram, 2,63% dos votos e 3.555 votos efectivos.

A sondagem à boca das urnas da Universidade Católica aponta para a eleição novamente de um deputado, o cabeça-de-lista é Nuno Morna, com uma projecção de 1 a 3% da totalidade dos votos.