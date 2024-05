Afluência às urnas aumenta no Porto Santo

A afluência às urnas está crescer na ilha dourada. Estão a decorrer as eleições legislativas regionais para eleger o novo parlamento madeirense e consequente Governo Regional.

Se no início do dia a chuva marcou presença, agora as condições climatéricas estão a melhorar, pelo que se espera que a ida às urnas venha a aumentar.

Com o aproximar da hora de almoço é, normalmente, horário preferencial para que algumas pessoas exerçam o seu direito de voto. Espera-se ainda que, ao início da tarde e nas últimas duas ou três horas antes de encerrar as mesas de voto, aumente a afluência às urnas.