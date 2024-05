4.253 pessoas votaram em São Martinho até às 11 horas

A freguesia de São Martinho, a que reúne o maior número de eleitores na Região Autônoma da Madeira, contabilizou 4.253 votos em três horas de urnas abertas.

Entre as 8 e as 11 horas, 16,3% das 26.556 pessoas recenseadas em São Martinho exerceram o seu direito de voto.

Nas últimas Eleições Regionais, em Setembro de 2023, 13.797 pessoas votaram na freguesia.

As mesas de voto encerram às 19 horas. Depois de um pico de afluência a meio da manhã, é esperado uma maior mobilização de eleitores depois da hora do almoço e ao final da tarde, antes do fecho das urnas.