Escalada ao voto

Este domingo, 26 de Maio, os madeirenses e porto-santenses dirigem-se às urnas para eleger os 47 deputados da Assembleia Legislativa.

Exercer o dever cívico de votar acaba por ser uma verdadeira actividade física para muitos votantes em idades avançadas, é que várias secções de voto ficam localizadas em andares superiores.

No concelho do Funchal, por exemplo, são várias as escadas que os votantes sénior enfrentam pela frente para votar na Escola Secundária Francisco Franco e na Escola da Ajuda, freguesia de Santa Luzia e de São Martinho, respectivamente.