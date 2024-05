Quantos [votos] queres?

Cerca de 30 mil euros foi quanto o PAN apostou para tentar convencer os eleitores a reeleger Mónica Freitas, tudo com o selo “100 por reciclável”.

Flayers, canetas, baralhos de cartas, sacos de pano, luvas para escovar o pêlo de animais e… ‘origamis’ do jogo popular ‘quantos queres’ foram os brindes distribuídos nas diversas acções de proximidade, na Madeira e no Porto Santo, que caracterizaram a campanha jovem e descontraída do partido. Resta saber quantos quererão, de facto, dar (ou renovar) o voto de confiança aos ambientalistas, que tiveram um lugar de destaque na formação e na queda do anterior Governo.

O acordo de incidência parlamentar em nenhum momento colocou em causa a nossa identidade Mónica Freitas

Em entrevista o DIÁRIO, publicada no passado dia 4 de Maio, a cabeça-de-lista esforçou-se por reafirmar a identidade do partido, a despeito do polémico acordo de incidência parlamentar assinado com os social-democratas, em 2023.

A assistente social, de 27 anos, natural de Santa Cruz, foi a ‘revelação’ das últimas Regionais e mereceu, inclusive, o epíteto de “Cristiano Ronaldo da política” (orgulhosa e carinhosamente atribuído pelo pai e militante Ricardo Freitas). Não obstante, e de acordo com a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, o PAN será um dos penalizados nas eleições do próximo domingo.

Com uma projecção que aponta para apenas 1,6 por cento dos votos dos madeirenses, o partido ambientalista fica longe da meta estabelecida: manter deputada e ter mais tempo para mostrar trabalho.

Mas Mónica Freitas não vai em sondagens.

“Nós sabemos que as sondagens valem o que valem, têm o seu valor sem dúvida, mas é uma amostra de 600 pessoas. Tenho que dizer que não corresponde a aquilo que nós temos sentido na rua. Nós temos tido muito bom 'feedback' por parte da população, muitas das pessoas que afirmam o voto no PAN, que entendem o papel importante que o PAN teve na Assembleia em Setembro de 2023 ao fazer o acordo e o papel, novamente importante que teve em Janeiro de 2024, quando retirou a confiança política a Miguel Albuquerque, reagiu.

Quanto às propostas, um dos principais objectivos do PAN prende-se com a crise habitacional, sublinhando a necessidade de "soluções imediatas" para as famílias alvo de acções de despejo e também de medidas a médio e longo prazo, sobretudo para os casais jovens que pretendem adquirir ou arrendar casa.

O Pessoas-Animais-Natureza defende também a aposta em políticas de trabalho digno, o investimento na fixação de médicos e enfermeiros e o reforço do combate à pobreza, bem como políticas de juventude mais abrangentes.

Momentos da Campanha:

A campanha do PAN decorreu, sem grandes sobressaltos, nem momentos polémicos. De realçar porventura o arranque, que começou um dia mais tarde, a 13 de Maio, com dois grupos. Um rumou ao Porto Santo com a cabeça-de-lista, enquanto o outro, liderada por Marco Gonçalves e Válter Ramos, ficou na Madeira.

Com o regresso da porta-voz nacional, Inês Sousa Real, à Região (onde esteve em Abril para a entrega das listas), esta sexta-feira, poderão surgir ainda outros momentos dignos de nota encerramento da campanha eleitoral do partido.

Frase:

Não se pode colocar o PAN no mesmo saco que os partidos de direita

Imagem:

O PAN estreou-se no parlamento madeirense nas Regionais de 2011, quando obteve 3.143 votos (2,13%) e elegeu um deputado, deixando de ter representação em 2015. Em 2023, reuniu 3.046 votos (2,31%), elegendo Mónica Freitas para a Assembleia Legislativa da Madeira.