Albuquerque pede voto na estabilidade

Miguel Albuquerque voltou a apontar a importância do que diz ser um voto na estabilidade, referindo-se ao PSD-Madeira, apelando, desta forma, à confiança dos madeirenses na escolha do seu partido para a formação do próximo governo da Região.

Foi numa acção de campanha na baixa do Funchal que o cabeça-de-lista social-democrata disse que o seu objectivo "é assegurar a estabilidade política a 26 de Maio”, assumindo, também, “a importância de ganhar as eleições para termos estabilidade parlamentar e governativa, pois só esta premissa torna possível o desenvolvimento, o progresso e o reforço da Autonomia”.

O candidato apontou que essa estabilidade que perspectiva permitirá a criação de mais emprego e de melhores salários, bem como mais investimento na saúde e na habitação.

A "campanha de proximidade" que tem sido levada a cabo pelo PSD é, no entender de Albuquerque, a continuidade do "estar no terreno, estar com a população, ouvir as pessoas".

Para o presidente do PSD/Madeira, “é essencial respeitar a vontade democrática que for expressa pelos madeirenses e porto-santenses nas eleições", garantindo que o partido continua "a trabalhar para demonstrar que a estabilidade é fundamental"

Para o PSD "o objectivo é muito claro: ganhar as eleições e continuar a governar a Madeira, de modo a garantir que o projecto político que tem vindo a ser seguido, ao longo dos últimos anos, e para benefício de toda a população, se mantenha e reforce para o futuro, em áreas estratégicas e fundamentais para a sociedade", declarou Albuquerque.