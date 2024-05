Chega defende novo concurso para ligação aérea entre Madeira e Porto Santo

“É urgente garantir um novo concurso para a concessão dos serviços de ligação aérea entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, pois a incerteza que hoje existe na linha por via de constantes adendas ao contrato de 2019 é prejudicial para a sociedade e economia do Porto Santo", defendeu hoje Miguel Castro, na sequência da visita da candidatura do Chega à 'ilha dourada'.

Os desafios que o Porto Santo enfrenta são únicos, e, por isso, exigem análise própria e uma resposta própria. É um erro enorme e um desrespeito negar a unicidade desta bonita ilha. Pelo contrário, a mesma deve ser alvo de um trabalho intenso e dedicado para ajudar as pessoas que cá vivem a enfrentar os pesados desafios da dupla insularidade

A reposição do subsídio de insularidade foi outra das promessas deixadas pelo partido aos porto-santenses.

"Urge repor por completo o subsídio de insularidade, que o governo cortou em 2016 e ainda não repôs na totalidade, apesar de várias promessas”, declarou na ocasião o presidente do Chega-Madeira e cabeça-de-lista às eleições de 26 de Maio.

Miguel Castro reforçou também "a determinação do Chega trabalhar na resolução dos problemas que afectam as pessoas do Porto Santo, colocando os recursos do partido ao seu serviço".

“Quer na Madeira, através dos deputados que queremos eleger, quer na República, através do nosso grupo parlamentar no parlamento nacional, vamos continuar a lutar pelo Porto Santo e pela resolução célere dos vários desafios que condicionam a sua vida. Mais do que falar, queremos trabalhar e é isso mesmo que vamos fazer”, rematou.