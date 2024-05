AVS vence em Portimão e adianta-se no play-off de acesso à I liga

O AVS, da II Liga de futebol, adiantou-se hoje no play-off de acesso à I Liga de futebol, ao vencer o Portimonense 2-1, em jogo da primeira mão, disputado em Portimão.

A formação terceira classificada do II escalão chegou a estar a vencer por 2-0, depois dos golos de Anthony, aos 19 minutos, e de Benny, aos 47, mas a equipa 16.ª classificada do escalão principal reentrou na discussão do play-off, ao reduzir aos 86 minutos, com um golo na própria baliza de Jorge Teixeira.

O encontro da segunda mão está marcado para o dia 02 de junho, no Estádio do CD das Aves, na Vila das Aves.