'Feira dos Precários’ para reforçar luta de docentes contratados

O Sindicato dos Professores da Madeira está a promover esta manhã uma iniciativa intitulado 'Feira dos Precários', que visa reforçar a luta dos professores contratados na Região Autónoma da Madeira que continuam a ver adiada a sua vinculação.

Ao DIÁRIO, a professora Raquel Queirós, responsável pelos professores contratados e desempregados do Sindicato dos Professores da Madeira, explica que pretendem reivindicar algo que já é feito no resto do país: "A vinculação a fim de três contratos com a Secretaria Regional da Educação. Estes contratados se estiverem muitos anos a trabalhar continuam sempre a receber o mesmo salário".

"A Comissão Europeia chamou a atenção de Portugal que isto não era possível e que a carreira tinha de ser igual em termos remuneratórios, que já acontece no continente e nos Açores e a Madeira continua a não cumprir essa directiva", acrescenta a docente que também se encontra nesta situação.

Aponta ainda a preocupação com a falta de professores nas escolas. "Achamos mesmo necessário que estas pessoas sejam vinculadas o mais rápido possível, sob pena de nos próximos anos não termos professores suficientes nas escolas".

Actualmente existem "à volta de 300 professores contratados", avança Raquel Queirós.

Explica que "de vez em quando" a Secretaria Regional de Educação abre concursos extraordinários para vincular os docentes, contudo esclarece que "não é solução" porque as pessoas não sabem quando os concursos vão existir.

Não vão ficar ‘ad aeternum' à espera de uma colocação que nunca vem". Raquel Queirós

Relata que o assunto é abordado sempre que reúnem com o secretário regional, Jorge Carvalho, mas que a solução é "sempre remetida para depois de 2025", visto a Região estar sob um governo de gestão.

Nesta iniciativa, que ocorreu em frente à secretaria Regional de Educação, participaram cerca de 15 professores contratados.