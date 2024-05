Madeira terminou 2022 com mais médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos

As 'Estatísticas da Saúde da Região Autónoma da Madeira 2022', que compilam um conjunto de dados estatísticos de 2022 sobre a Saúde, divulgados já este ano e durante o ano de 2023, reforçam a ideia que os serviços estão melhor apetrechados de médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, que registaram aumentos face ao ano anterior.

De acordo com a informação da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), estes são alguns dos principais resultados:

45,4% dos indivíduos com 16 ou mais anos declararam o seu estado de saúde como “Muito bom ou Bom” e 44,3% declararam possuir alguma doença crónica ou problema de saúde prolongado, em 2022;

Aumentou o número de médicos (3,7%), médicos dentistas (4,8%), enfermeiros (4,0%) e farmacêuticos (2,3%), em 2022;

Nos hospitais, diminuiu o número de internamentos, consultas médicas e cirurgias, mas aumentou o número de atendimentos em serviço de urgência, em 2022;

Pandemia condicionou os principais indicadores de atividade das Unidades de Cuidados de Saúde Primários, em 2020;

Número de farmácias, postos farmacêuticos móveis e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica manteve-se igual, em 2022;

Vacinação no âmbito do Plano Regional de Vacinação (PRV) aumentou 2,7%, em 2022. No modo Extra PRV diminuiu 5,1% comparativamente ao ano anterior;

Número de partos aumentou 0,9% em 2022;

A percentagem de parturientes com 40 ou mais anos foi a mais elevada de sempre (9,5%), em 2022;

Aumento da mortalidade devido a tumores malignos e diminuição da mortalidade por doenças do aparelho circulatório e por doenças do aparelho respiratório, em 2022.

A doença COVID-19 foi a causa da morte de 255 óbitos na RAM, em 2022, significando um aumento de 129 óbitos face a 2021.

Foto DREM

Assim, fixando apenas no que aos profissionais de saúde diz respeito, "em 2022, na RAM, estavam inscritos na Ordem dos Médicos 1.318 médicos, mais 47 (+3,7%) que no ano anterior (1.271 médicos), sendo que 57,6% (759) eram mulheres. De acordo com o local de residência, 71,6% (944) dos médicos encontravam-se no Funchal, 13,3% (175) em Santa Cruz e 4,9% (65) em Câmara de Lobos", sendo que "do total de médicos em 2022, 760 eram especialistas (57,7%) que detinham 881 especialidades, subespecialidades ou competências. Por sexo, destaca-se as mulheres especialistas (410; 53,9%)".

Já "entre as especialidades, 23,0% referiam-se a Medicina Geral e Familiar, 9,1% a Medicina Interna, 5,4% a Cirurgia Geral e 4,9% a Anestesiologia". E acrescenta: "Tendo por base as estimativas provisórias pós-censitárias de População Residente para 2022, assentes nos resultados definitivos dos Censos 2021, em média, existiam na RAM 5,2 médicos por mil habitantes (5,0‰ em 2021), verificando-se a maior expressão deste indicador no Funchal (8,9 ‰) e a menor na Calheta e em Santana (1,1‰). O rácio da RAM é inferior ao do país (5,8 ‰), mas superior ao da R.A. dos Açores (4,0 ‰)."

No que toca aos dentistas, na Ordem dos Médicos Dentistas, em 2022, "estavam inscritos 240 médicos dentistas, mais 11 (+4,8%) que em 2021, sendo que 60,4% eram mulheres. A maioria, 70,8%, residiam no município do Funchal e 9,6% em Santa Cruz. Em média, existiam 0,95 médicos dentistas por cada mil habitantes em 2022 (0,91 em 2021). A nível nacional, este rácio foi de 1,13 médicos dentistas por mil habitantes e de 0,80‰ na R. A. dos Açores, em 2022", acrescenta.

Também segundo a Ordem dos Enfermeiros, "o número de enfermeiros inscritos com atividade na RAM aumentou 4,0% em 2022 face a 2021 (2.551 em 2022; 2.452 em 2021). Entre estes profissionais, o número de mulheres (82,6%) continua a ser consideravelmente superior ao número de homens (17,4%)", sendo que "na Região, 68,5% dos enfermeiros eram generalistas e 31,5% especialistas. Se tivermos em conta o sexo, a percentagem de enfermeiros do sexo masculino especialistas era inferior à das mulheres, 30,6% e 35,5%, respetivamente. Entre as principais especialidades dos enfermeiros, destacavam-se 179 especialistas em 'Enfermagem de Reabilitação' (22,3%), 154 especialistas em 'Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública' (19,2%) e 142 em 'Enfermagem Médico-Cirúrgica' (17,7%). Na Região não estavam a trabalhar enfermeiros com as especialidades de 'Enfermagem de Saúde Familiar' e 'Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica'".

Ainda, acrescenta, "tendo em conta o município do local de trabalho dos enfermeiros, destaca-se, como esperado, o Funchal com 75,3% do total de enfermeiros, seguido de Santa Cruz com 8,0% e Câmara de Lobos com 4,9%. O número de enfermeiros por mil habitantes em 2022 era de 10,1, superior ao registado no ano de 2021 (9,7‰). O rácio da RAM está acima do valor nacional (7,8‰) e também do valor da R.A. dos Açores (9,8‰). Por município, destaca-se o Funchal com 18,1 enfermeiros por mil habitantes, seguido de São Vicente com 6,2, Machico com 5,4 e Santana com 5,3. Os municípios do Porto Santo e Ponta do Sol foram os que apresentaram o menor número, registando 2,1 e 2,6 enfermeiros por mil habitantes".

Por fim, "atendendo à informação do número de inscritos na Ordem dos Farmacêuticos, por local de trabalho, em 2022, exerciam a sua atividade na RAM 271 farmacêuticos (mais 6 que em 2021), correspondendo a um rácio de 1,07 farmacêuticos por mil habitantes (1,05 em 2021). A maioria dos farmacêuticos trabalhava nos municípios do Funchal (164; 60,5%) e de Santa Cruz (31; 11,4%)", conclui.