Há 21 anos havia intenção de criar comboio turístico no Monte

Era um projecto que cujo caderno de encargos estava a ser preparado, com o intuito de lançar o concurso ainda em Setembro de 2003. A criação de um comboio turístico, para ligar o Largo da Fonte ao Terreiro da Luta era o projecto da Câmara Municipal do Funchal.

Esta seria uma forma de recordar e homenagear a antiga ligação de comboio entre o Monte e o centro do Funchal. Miguel Albuquerque, que na altura era o presidente da autarquia, pretendia “criar mais um pólo de atracção turística, valorizando o Terreiro da Luta”.

“O comboio circulará sobre o velho traçado do Caminho de Ferro do Monte, entre o Largo da Fonte e o Terreiro da Luta, que está actualmente intransitável devido à vegetação que cobre a maior parte da sua extensão”, dava conta o DIÁRIO. O objetivo passava ainda apela expropriação da antiga estação, onde existia a bilheteira, para que fosse transformado num café ao estilo do século XIX.

A verdade é que o projecto não se viria a concretizar. A antiga estação, mais tarde, foi convertida no Centro Interpretativo do Comboio do Monte. O primeiro troço do comboio foi inaugurado a 16 Julho 1893 e a altura viagem realizada a 29 Março 1943.