IASAÚDE visitou 65 farmácias comunitárias da Região

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM completou o ciclo de visitas às farmácias comunitárias da Região, iniciadas em Março de 2023. A iniciativa teve como objectivo assegurar e consolidar as parcerias e relações institucionais existentes, mas também ampliar a comunicação com os profissionais.

O presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, evocou a importância vital dos serviços prestados pelos farmacêuticos, lembrando que a responsabilidade destes profissionais implica um esforço contínuo na melhoria das competências com vista à garantia da qualidade do serviço prestado junto dos utentes. “A complementaridade é um dos princípios fundamentais do Sistema Regional de Saúde. Através desta parceria tem sido possível assegurar o acesso do utente a cuidados de saúde com qualidade, bem como ajudá-lo a tomar decisões cada vez mais conscientes e responsáveis”, justificou o dirigente.

Atualmente, o IASAÚDE assegura parceria com as 65 farmácias comunitárias na Região, algumas delas centenárias, que se comprometem a oferecer respostas cada vez mais personalizadas e adequadas aos utentes da Região, adaptadas aos novos tempos e ao perfil das novas gerações “sem descurar quem nos acompanha há muito tempo”, salienta Carolina Freitas, directora Técnica da Farmácia Avenida.

Bruno Freitas destaca que, de norte a sul, "foram sempre notórias a envolvência e a confiança da comunidade com os profissionais das farmácias", qualidades descritas como "imprescindíveis para a realização de um trabalho de proximidade e adaptado a cada utente” por Maria de Fátima Costa, directora Técnica da Farmácia do Porto Moniz. Também o director Técnico da Farmácia da Boaventura, Nuno Drummond, considera que “os farmacêuticos realizam o nosso trabalho com total entrega".

"Prestamos o serviço, um acompanhamento personalizado e o apoio necessário aos utentes sempre que estes precisam. É a nossa missão!”.

O roteiro de visitas às farmácias coincidiu com o lançamento da campanha sobre a consciencialização do consumo adequado de medicamentos, implementada pelo Governo Regional da Madeira, através do IASAÚDE, IP-RAM, consistindo também numa mais-valia para a divulgação da mensagem.

“As acções de sensibilização, no âmbito da campanha, ajudaram a aprofundar aquilo que é a literacia em saúde. Os farmacêuticos foram também uma peça-chave na proximidade com o utente devido aos conhecimentos especializados na área da informação sobre a segurança, eficácia e desperdício dos medicamentos, bem como na promoção do seu uso racional”, elucidou o dirigente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas.

Durante as visitas, houve espaço para reconhecer a importância dos projectos que envolvem as farmácias da Região em prol do utente do SRS-Madeira. Em Santana, a directora Técnica da Farmácia Solanja, Solanja Vasconcelos, para além de identificar a importância das visitas, realçou “o trabalho desenvolvido pelo IASAÚDE, IP-RAM na adaptação e melhoria da plataforma KitBebé às necessidades dos jovens pais”, um trabalho possível graças ao “diálogo aberto e direto entre o Instituto e os prestadores”, acrescentou Luís Sampaio, director Técnico da Farmácia dos Dragoeiros.