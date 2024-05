IASaúde conta mais 1.350 beneficiários no primeiro trimestre de 2024

Os mais recentes dados do IASaúde apontam para que, ao longo do 1.º trimestre de 2024, tenham existido 1.350 novos beneficiários dos programas de saúde implementados pelo Governo Regional. Actualmente, são cinco os programas de saúde que beneficiam os utentes do SRS-Madeira e dos subsistemas de saúde (ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR e SAD-ADM).

Desde logo, o Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável é destinado às mulheres em fase de preconcepção, gravidez e amamentação, e consiste no reembolso total das despesas relacionadas com a aquisição de suplementos, como o ácido fólico e o iodeto de potássio.

Quanto aos recém-nascidos, beneficiam do 'Kit Bebé', para comparticipação na aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da Região. Tem um plafond de 600 euros.

Já o Programa +Visão tem como alvo os seniores, crianças e jovens da Região. Ajuda na comparticipação imediata no valor de 150 euros para a aquisição de óculos com graduação (aros e lentes graduadas) nas ópticas aderentes.

O mais recente programa é o +Sorriso que possibilita a comparticipação imediata de aparelhos fixos e/ou removíveis às crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, em clínicas dentárias da Região aderentes ao programa.

Por fim, também no âmbito das despesas com consultas médicas, o Instituto disponibiliza aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde o Cartão de Reembolso Especial que permite um reembolso adicional. A comparticipação é fixada de acordo com o escalão atribuído.