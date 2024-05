Presidente do Marítimo e adepto fazem as pazes

"O Presidente Carlos André Gomes esteve reunido com o sócio do Marítimo, tendo ambos esclarecido e sanado o episódio de domingo", anuncia o clube no seu site, revelando uma foto com as duas personagens sorridentes e abraçados em pleno relvado do Estádio do Marítimo.

Vídeo mostra presidente do Marítimo a agredir adepto Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, foi captado a agredir um adepto que pedia a demissão do treinador Fábio Pereira e do próprio dirigente. Um vídeo, divulgado durante a madrugada pela RTP-Madeira, mostra a estalada ao adepto crítico.

O momento a comprovar as pazes feitas entre ambos, após o incidente no Aeroporto da madeira na noite de domingo para segunda-feira passada, é acrescentado com mais um parágrafo.

"Este momento permitiu recordar várias histórias gloriosas do emblema do Leão do Almirante Reis, em que ambos demonstraram uma vontade enorme de construir um futuro vencedor para o clube", conclui.

Já na segunda-feira, após agredir o adepto, Carlos André Gomes tinha pedido desculpas públicas.