Churrasco de madrugada gera alerta de fogo

Um churrasco que um indivíduo estava a fazer de madrugada numa casa vizinha da sede do Sindicato dos Professores da Madeira, na Rua da Cabouqueira, no Funchal, mobilizou vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta de fogo na SPM deu-se pelas 4h25, mas chegados ao local com uma ambulância, um carro de chefe e um auto-tanque, detectaram que se tratava de um churrasco tardio.