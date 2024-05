BE defende criação de equipas comunitárias e comunidade terapêutica para combater toxicodependência

O Bloco de Esquerda (BE) defende a criação de equipas comunitárias e comunidade terapêutica para combater a toxicodependência.



"Estamos nas zonas altas da cidade do Funchal onde a toxicodependência é referida pela população como sendo um grave problema de saúde que não pode ser ignorado", diz o cabeça-de-lista Roberto Almada.

Trata-se de um fenómeno, infelizmente, generalizado, muito complexo e intrinsecamente ligado a graves problemas socias. Um estudo recente, aponta para que 3 em cada 10 jovens madeirenses já teve problemas com consumo excessivo de álcool e a Madeira é a segunda região do país onde o consumo de novas substâncias psicoativas é mais elevado". Roberto Almada

Diz ainda que "o consumo de drogas é um problema social e de saúde pública e deve ser abordado como tal".

O Bloco de Esquerda propõe o reforço da prevenção na área das dependências; o aumento da capacidade de resposta e tratamento na RAM, incluindo garantia de equipas comunitárias e a criação de salas de injeção assistida, para redução de riscos; criação de uma comunidade terapêutica integrada, para recuperação e reintegração dos doentes toxicodependentes e criação de uma unidade pública que trate as pessoas dependentes do álcool, principal droga consumida na Madeira com efeitos sociais nefastos.

"O BE tem uma abordagem humanista com o objectivo de resolver este grave problema de saúde pública, rejeitando abordagens autoritárias que algumas forças políticas têm que não resolvem o problema e discriminam as pessoas", concluiu o candidato do partido às eleições legislativas regionais do próximo dia 26 de Maio.