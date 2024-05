'A Longa Ceia de Natal' estreia dia 23 de Maio no Teatro Municipal Baltazar Dias

A peça 'A Longa Ceia de Natal' estreia, no dia 23 de Maio, no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa produção sob a direcção de Élvio Camacho. As sessões prolongam-se até 26 de Maio, com os bilhetes a custarem 10 euros.

"Este espetáculo continua a ser instigante no seu tratamento da temporalidade em face da brevidade humana e da sucessão das gerações", refere nota à imprensa.

Em palco vão estar Alexandre Ferreira, Ana Isabel Barreira, Celina Pereira, Isabel Martins, João Temes, Mariça Silva, Patrícia Perneta, Paula Erra, Paulo Sérgio BEJu, Ricardo Brito e Thaiane Anjos, dando corpo a esta obra clássica de Thornton Wilder, que foi inicialmente encenada em 1931.