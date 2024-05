Partidos fazem hoje o 'sprint' final eleitoral

A campanha para as legislativas regionais antecipadas da Madeira, que se realizam no domingo, termina hoje, com 14 candidaturas na corrida aos 47 lugares da Assembleia Legislativa Regional.

Ao 13.º dia da campanha eleitoral, que começou no dia 12, o concelho do Funchal concentra, a maioria das iniciativas, que incluem arruadas, contactos com a população, comícios e jantares com militantes e simpatizantes.

O sorteio da ordem no boletim de voto colocou o Alternativa Democrática Nacional (ADN) em primeiro lugar, seguindo-se Bloco de Esquerda (BE), Partido Socialista (PS), Livre (L), Iniciativa Liberal (IL), Reagir, Incluir, Reciclar (RIR), CDU -- Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV), Chega (CH), CDS -- Partido Popular (CDS-PP), Partido da Terra (MPT), Partido Social-Democrata (PPD/PSD), Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Trabalhista Português (PTP) e Juntos Pelo Povo (JPP).

As antecipadas de 26 de Maio ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

O PSD sempre governou no arquipélago e venceu com maioria absoluta 11 eleições entre 1976 e 2015.

Na última legislatura, a Assembleia Legislativa da Madeira tinha 20 representantes do PSD, três do CDS-PP (com quem os sociais-democratas foram a eleições coligados), 11 do PS, cinco do JPP e quatro do Chega. A CDU, o BE e o PAN ocupavam um lugar cada.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h45 - Sessão de Abertura do 4º Congresso Nacional do Ombro e Cotovelo - 'Instabilidades: do Ombro ao Cotovelo', com a presença de Pedro Ramos, no Hotel The Views Monumental

- 10h00 e 20h00 - PS-Madeira realiza acções de campanha

10h00 – Contacto com a população, no Largo do Phelps, no início da rua Dr. Fernão de Ornelas

20h00 – Comício de encerramento de campanha, com intervenção de Paulo Cafôfo, no Parque de Santa Catarina

- 11h00 - PAN Madeira realiza campanha, no Lugar da Serra, junto ao bar “Tronco da Serra”;

- 11h00 - ADN faz apresentação do programa eleitoral do ADN para as eleições Europeias, na Sala do Pátio I, na Universidade da Madeira, na Praça do Município

- 11h00 - Apresentação do III Calheta Roller Skate, no Salão Nobre da Cãmara Municipal da Calheta

- 11h00 - Entrega de prémios do Concurso Literário 12.ª edição do Concurso Literário 'A Ética na Vida e no Desporto', na Sede da Direção Regional do Desposto

- 11h00 e 20h00 - Bailado de Dança Contemporânea 'Unbox', no Auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Calheta

- 11h00 e 18h00 - Festival ALESTE, no Largo do Socorro

11h00 - Passeio na Ponta de S. Lourenço

18h00 - Grupo de Folclore Monteverde/ Despique a pique com Madeira Brinco / Jazz Chicks / Silk / Chromazone / Ganso / Sónia Trópicos / Enxurrada apresenta Dark Room / Feira do Socorro / Mariana Camacho



- 12h00 - Assinatura do contrato programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, e a Associação SANAS Madeira, nas instalações desta secretaria;

- 14h00 - José Manuel Rodrigues preside à sessão de abertura do Parlamento Jovem Regional, sob tema 'Influência das tecnologias no rendimento escolar dos jovens', na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h00 - Cerimónia de abertura do novo empreendimento de comércio e restauração – The Port House, com a presença de Miguel Albuquerque, na Avenida Sá Carneiro

- 17h00 às 18h30 - Cerimónia de Encerramento da Festa do Desporto Escolar, no Jardim Municipal do Funchal

- 17h30 - Mariana Mortágua na sessão de encerramento de campanha do Bloco de Esquerda, na Praça Amarela

- 18h00 - 'Música nos Museus' com o Concerto de Franco em acústico, na Estação do Monte

- 18h00, 19h30 e 20h30 - R.I.R realiza Campanha Eleitoral

18h00 - Encerramento de campanha com arruada pelo Funchal

19h30 - Iniciativa com Comunicação Social no Jardim Municipal

20h30 - Jantar Convívio de Encerramento de Campanha, no Monte

- 18h00 - Livre realiza acção Política, na Assembleia Legislativa Regional

- 18h00 - CDU realiza último dia de campanha eleitoral, com a participação de Edgar Silva, na Snack-Bar ”Nazareno” - Nazaré

- 18h00 - PSD/Madeira realiza acção de Campanha, com a presença de Miguel Albuquerque, no Sítio da Barreira (final da Barreira), na freguesia de Santo António

- 18h00 às 22h00 - Abertura do Madeira Classic Car Revival, na Praça do Povo

- 18h30 - PCP realiza campanha Política, no Bairro da Nazaré,junto ao “Snack-Bar Nazareno”

- 20h00 - Chega realiza campanha política, com jantar de encerramento no ‘O Lagar’;

- 20h00 - Peça 'Sonho de Uma Noite de Verão', no Jardins do Museu da Quinta das Cruzes

- 20h00 - Grupo Desportivo Azinhaga festeja os seus 62 anos no Restaurante Miradouro - São Roque

- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h15 - JPP realiza festa de encerramento da Campanha no Pavilhão do CAB, na Nazaré, Funchal

- 21h30 - 6.ª edição do “Neon Color Run” em Machico

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu dos Parques Naturais;

- Este é o centésimo quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 221 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1819 - O navio a vapor Savannah inicia a primeira travessia do Atlântico, entre Estados Unidos e Inglaterra. O barco à vela equipado com motor leva quatro semanas para concluir a viagem entre Savana, na Geórgia, e Liverpool.

1883 - Abre ao tráfego a Ponte de Brooklyn, projeto do engenheiro civil norte-americano nascido na Alemanha John Augustus Roebling, em Nova Iorque, EUA.

1930 - É publicado o primeiro número do "Diário de Coimbra".

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck afunda o cruzador de batalha britânico HMS Hood, na Batalha do Estreito da Dinamarca. Morrem mais de 1300 pessoas.

1944 - O ditador Oliveira Salazar reafirma a recusa da suspensão do envio de volfrâmio para a Alemanha nazi, num encontro com o embaixador inglês, apesar das pressões do Governo britânico e do próprio Presidente Óscar Carmona.

1956 - A suíça Lys Assia vence a primeira edição do Festival Eurovisão da Canção. "Refrain" foi a canção em francês que deu à cantora suíça o primeiro troféu da competição.

1969 - Vai para o ar na RTP o Zip-Zip, o primeiro 'talk show' da televisão em Portugal, apresentado por Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado. O primeiro entrevistado é o pintor, escultor e poeta Almada Negreiros.

1976 - França e Reino Unido abrem a ligação transatlântica do Concorde para Washington, EUA.

1991 - A fragata Álvares Cabral, segundo navio da classe "meko", concebida nos estaleiros navais da HDW, em Kiel, Alemanha, passa a fazer parte do efetivo da Marinha portuguesa.

1994 - São condenados a 240 anos de prisão os autores do atentado ao World Trade Center, em Nova Iorque, em 26 de fevereiro de 1993.

2002 - É assinado, em Moscovo, o Tratado START-3 para a redução dos arsenais nucleares estratégicos, pelo Presidente norte-americano George Bush e pelo Presidente Russo Vladimir Putin.

2004 - O paquete Lobo do Marinho, construído pelos Estaleiros de Viana do Castelo, recebe o "Óscar" da construção naval da Royal Institution of Architects, do Reino Unido (RINA).

2005 - António Guterres é nomeado Alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2009 - O cineasta estreante João Salaviza, de 25 anos, recebe a Palma de Ouro do Festival de Cannes pela curta-metragem "Arena".

2019 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, demite-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna que ditará o novo líder do partido e do Governo.

2023 - O Tribunal da Relação de Lisboa agrava a pena do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado para oito anos de prisão, dando parcialmente razão ao recurso do Ministério Público.

- Morre, aos 83 anos, Anna Mae Bullock, Tina Turner, cantora norte-americana, a "rainha do Rock'n Roll", conhecida pela sua presença em palco e por vários sucessos como 'The Best', 'Proud Mary', 'Private Dancer' e 'What's Love Got to Do With It'.

PENSAMENTO DO DIA: